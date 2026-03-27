وظائف شاغرة لدى شركة Baker Hughes

الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة Baker Hughes
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الظهران، والدمام.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

11 وظيفة شاغرة بـ فروع مجموعة الفطيم

– مهندس عمليات الحفر.

– مراقب المشروع/ الشؤون المالية.

– منسق تقديم الخدمات.

– أخصائي ميداني/ عمليات الصيانة.

– أخصائي حفر الأنابيب الملفوفة.

– أخصائي الصحة والسلامة البيئية.

– مدير مبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مارس 2026م.

 

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة الفنار
السوق

وظائف شاغرة في شركة الفنار

السوق
16 وظيفة شاغرة لدى مطارات الدمام
السوق

16 وظيفة شاغرة لدى مطارات الدمام

السوق
وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS
السوق

وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS

السوق
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
السوق

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

السوق
11 وظيفة شاغرة بـ فروع مجموعة الفطيم
السوق

11 وظيفة شاغرة بـ فروع مجموعة الفطيم

السوق
وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان
السوق

وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان

السوق
وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
السوق

وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

السوق
وظائف شاغرة في شركة الحفر العربية
السوق

وظائف شاغرة في شركة الحفر العربية

السوق