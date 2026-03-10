وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله وظائف شاغرة في شركة سبيراني اعتراض وتدمير مسيّرتين في حفر الباطن وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ساتورب وظائف شاغرة لدى فروع شركة النهدي السعودية تشارك في معرض لندن الدولي للكتاب 2026.. إرث ثقافي وتجربة ثقافية متكاملة “قُرح” الأثرية بالعُلا.. قصةُ مدينةٍ تاريخية كانت مركزًا للحركة التجارية والثقافية عبر العصور الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مارس 2026م بقيمة 15.436 مليار ريال سعودي وظائف شاغرة لدى شركة المراعي احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان
أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، ونجران.
وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي طبيب الأشعة.
– أخصائي اول إدارة حسابات الموردين.
– مشرف الصيانة.
– ممثل خدمة العملاء.
– أخصائي المشتريات المؤسسية.
– مدير قسم عمليات العيادات.
– مدير عمليات العيادات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)