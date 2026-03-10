Icon

وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله Icon وظائف شاغرة في شركة سبيراني Icon اعتراض وتدمير مسيّرتين في حفر الباطن Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ساتورب Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة النهدي Icon السعودية تشارك في معرض لندن الدولي للكتاب 2026.. إرث ثقافي وتجربة ثقافية متكاملة Icon “قُرح” الأثرية بالعُلا.. قصةُ مدينةٍ تاريخية كانت مركزًا للحركة التجارية والثقافية عبر العصور Icon الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مارس 2026م بقيمة 15.436 مليار ريال سعودي Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة لدى فروع شركة النهدي

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٧ صباحاً
وظائف شاغرة لدى فروع شركة النهدي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، ونجران.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

وظائف شاغرة في شركة سبيراني

وظائف شاغرة في شركة سبيراني

– أخصائي طبيب الأشعة.

– أخصائي اول إدارة حسابات الموردين.

– مشرف الصيانة.

– ممثل خدمة العملاء.

– أخصائي المشتريات المؤسسية.

– مدير قسم عمليات العيادات.

– مدير عمليات العيادات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مجموعة التركي
السوق

وظائف شاغرة في مجموعة التركي

السوق
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية
السوق

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية

السوق
وظائف شاغرة لدى مجموعة المجدوعي
السوق

وظائف شاغرة لدى مجموعة المجدوعي

السوق
وظائف شاغرة في شركة سبيراني
السوق

وظائف شاغرة في شركة سبيراني

السوق
وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى
السوق

وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى

السوق
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
السوق

وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية

السوق
وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
السوق

وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

السوق