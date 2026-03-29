وظائف شاغرة لدى فروع نابكو الوطنية

أعلنت شركة نابكو الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من القريات، والرياض، والدمام، وجدة، والطائف، والمدينة المنورة، والرس.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي مبيعات.
– تنفيذي حسابات.
– مساعد إنتاج.
– محاسب عام.
– مسؤول الصحة والسلامة والأمن والبيئة.
– رئيس أول فريق المستودع.
– موظف موارد بشرية.
– مشغل أول إنتاج.
– مهندس كهربائي/ ميكانيكي.
– منسق التسويق الرقمي.
– مفتش مراقبة الجودة.
– رئيس فريق فنيي الصيانة.
– رئيس قسم المبيعات.
– منسق مشروع.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مارس 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 إبريل 2026م.