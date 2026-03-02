Icon

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التسويق.

– مستشار قانوني.

– مدير قطاع الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2026م.

 

