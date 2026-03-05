Icon

وظائف شاغرة لدى مجموعة المجدوعي

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٧ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مجموعة المجدوعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض التابعة للمجموعة في كل من محافظات المنطقة الشرقية، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف المجدوعي القابضة

وأبرزت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس صناعي.

– مساعد موارد بشرية.

– مسؤول المشتريات/ إدارة السلع.

– مدير أول المبيعات.

– سائق مركبات ثقيلة.

– مدير تطوير الأعمال/ منتجات النقل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

