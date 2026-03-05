وظائف شاغرة لدى مجموعة المجدوعي

اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق محافظة الخرج متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان ميادين التطوع.. “فتيات الكشافة” في خدمة المعتمرين تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة وظائف هندسية شاغرة بـ شركة سابك وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في مجموعة التركي اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض التابعة للمجموعة في كل من محافظات المنطقة الشرقية، والرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس صناعي.
– مساعد موارد بشرية.
– مسؤول المشتريات/ إدارة السلع.
– مدير أول المبيعات.
– سائق مركبات ثقيلة.
– مدير تطوير الأعمال/ منتجات النقل.
وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مايو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)