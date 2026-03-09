Icon

وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon جاهزية أكثر من 1650 جامعًا ومسجدًا مساندًا في مكة المكرمة خلال العشر الأواخر من رمضان Icon الفطيم BYD السعودية تعزز دورها الريادي في المسؤولية المجتمعية بمبادرات إنسانية خلال رمضان Icon ترامب: الحرب ضد إيران مستمرة وتبقى لدى طهران 20% من قدراتها العسكرية Icon خالد بن سلمان يتلقى اتصالين من وزيري الدفاع الفرنسي والسويدي وإدانة للاعتداءات الإيرانية Icon بدء إيداع حساب المواطن لشهر مارس شاملًا الدعم الإضافي Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon رئيس الوزراء القطري: لسنا طرفًا في هذه الحرب ولا نرغب الدخول فيها Icon هيئة كبار العلماء: حماية العسكريين لأمن البلاد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلّ القُربات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:١٠ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الأحساء، والخبر.

تفاصيل وظائف مستشفى الموسى

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة معادن

وظائف شاغرة في شركة معادن

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله

– مساعد طبيب أسنان.

– أخصائي بصريات.

– مراسل.

– طبيب جراحة الفم.

– منسق خدمات العيادة.

– أخصائي علاج جذور الأسنان.

– طبيب أسنان أطفال.

– مهندس شبكات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مارس 2026م.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
السوق

وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية

السوق
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
السوق

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

السوق
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة
السوق

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة

السوق
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
السوق

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

السوق
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
السوق

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

السوق
وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي
السوق

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

السوق
وظائف شاغرة في شركة معادن
السوق

وظائف شاغرة في شركة معادن

السوق