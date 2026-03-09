وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي

أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الأحساء، والخبر.

تفاصيل وظائف مستشفى الموسى

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد طبيب أسنان.

– أخصائي بصريات.

– مراسل.

– طبيب جراحة الفم.

– منسق خدمات العيادة.

– أخصائي علاج جذور الأسنان.

– طبيب أسنان أطفال.

– مهندس شبكات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مارس 2026م.