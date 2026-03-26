وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المستشفى والعيادات التابعة له في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة: شهادة البكالوريوس في تخصص الأطراف الصناعية وتقويم العظام.

– استشاري أورام: شهادة البورد أو الدكتوراه في تخصص طب الأورام.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 مارس 2026م.