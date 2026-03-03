Icon

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم تمكين وتطوير رواد الأعمال.

– أخصائي أول استراتيجيات.

– مدير قسم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوطين.

– أخصائي أول ممكنات تنظيمية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

