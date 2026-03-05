وظائف هندسية شاغرة بـ شركة سابك

انخفاض أسعار النفط مع احتمال تدخل أميركا في سوق العقود الآجلة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غانا خطيب المسجد الحرام: أدركوا العشر الأواخر من رمضان وبادروا فالخير مفسوح والأعمال بالخواتيم بئر الفُقير.. معلم تاريخي يروي قصة نبوية ويعزز التجربة الثقافية في المدينة المنورة ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من ولي العهد الكويتي ورئيسي فلسطين وجيبوتي خطيب المسجد النبوي: اغتنموا العشر الأواخر من رمضان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات شرق الرياض اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق محافظة الخرج متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة الجبيل.
وأبرزت شركة سابك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول مراقبة العمليات.
– مهندس عمليات/ إيثيلين جليكول.
– مهندس تحسين عمليات البوليمر.
– مهندس العمليات الكيميائية/ البوليمر.
وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)