وظائف هندسية شاغرة بـ شركة سابك

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٦ صباحاً
وظائف هندسية شاغرة بـ شركة سابك
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة سابك

وأبرزت شركة سابك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول مراقبة العمليات.

– مهندس عمليات/ إيثيلين جليكول.

– مهندس تحسين عمليات البوليمر.

– مهندس العمليات الكيميائية/ البوليمر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

