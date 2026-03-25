وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي البنية التحتية ومنصة الاستضافة.

– أخصائي رئيسي حلول تقنية.

– أخصائي علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

– مدير منصات البيانات والذكاء الاصطناعي.

– أخصائي رئيسي بيانات وحدة الأعمال.

– أخصائي الهندسة واستخراج البيانات.

– أخصائي رئيسي البيانات والمنتجات.

– أخصائي رئيسي منصة التحكم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)