وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

تحديد مواعيد زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر قفزة في سوق الأسهم السعودية والمؤشر يرتفع 1% أمطار غزيرة وسيول على منطقة عسير حتى الثامنة الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في دول الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 9 مسيرات إيرانية الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية طويق الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية الهيلينية تسهيلات استثنائية بتوجيهات القيادة.. مغادرة دون رسوم لحاملي التأشيرات المنتهية شاطئ الشعيبة.. وجهة سياحية واعدة تعزّز مسارات السياحة الاستكشافية والتاريخية
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي البنية التحتية ومنصة الاستضافة.
– أخصائي رئيسي حلول تقنية.
– أخصائي علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
– مدير منصات البيانات والذكاء الاصطناعي.
– أخصائي رئيسي بيانات وحدة الأعمال.
– أخصائي الهندسة واستخراج البيانات.
– أخصائي رئيسي البيانات والمنتجات.
– أخصائي رئيسي منصة التحكم.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)