وفاة بحرينية و8 إصابات جراء العدوان الإيراني على مبنى سكني في المنامة

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية وفاة امرأة بحرينية (29 عامًا) وتسجيل 8 إصابات جراء العدوان الإيراني السافر على مبنى سكني في العاصمة المنامة.

 

