وفاة شخصين جراء سقوط طائرتين مسيرتين في صحار العمانية

أعلنت السلطات في سلطنة عمان اليوم، سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صحار.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني القول: “إن إحدى المسيرتين سقطت في منطقة صناعية العوهي، ونتج عنها وفاة وافدين اثنين وبعض الإصابات، بينما سقطت الأخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات”.

وأضاف: “أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع الحادثتين والتحقيق فيهما”.