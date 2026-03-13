منظومة متكاملة للعناية بسجاد المسجد النبوي تواكب كثافة المصلين في رمضان وفاة شخصين جراء سقوط طائرتين مسيرتين في صحار العمانية أمطار على منطقة نجران حتى المساء خطيب المسجد النبوي: شهركم الكريم قد دنت ساعات رحيله فاجبروا نقصان البدايات بإحسان النهايات تركيا تعلن إسقاط ثالث صاروخ إيراني في أجوائها خطيب المسجد الحرام: يوم العيد يوم فرح مشروع بالطاعة والشكر لا بالغفلة والمعصية قطار الحرمين: زيادة عدد الرحلات بين المدينة المنورة ومكة المكرمة وظائف شاغرة في فروع الفطيم القابضة وزير الداخلية يبحث التعاون بالمجال الأمني مع وزيرة الخارجية البريطانية وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
أعلنت السلطات في سلطنة عمان اليوم، سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صحار.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني القول: “إن إحدى المسيرتين سقطت في منطقة صناعية العوهي، ونتج عنها وفاة وافدين اثنين وبعض الإصابات، بينما سقطت الأخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات”.
وأضاف: “أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع الحادثتين والتحقيق فيهما”.