Icon

منظومة متكاملة للعناية بسجاد المسجد النبوي تواكب كثافة المصلين في رمضان Icon وفاة شخصين جراء سقوط طائرتين مسيرتين في صحار العمانية Icon أمطار على منطقة نجران حتى المساء  Icon خطيب المسجد النبوي: شهركم الكريم قد دنت ساعات رحيله فاجبروا نقصان البدايات بإحسان النهايات Icon تركيا تعلن إسقاط ثالث صاروخ إيراني في أجوائها Icon خطيب المسجد الحرام: يوم العيد يوم فرح مشروع بالطاعة والشكر لا بالغفلة والمعصية Icon قطار الحرمين: زيادة عدد الرحلات بين المدينة المنورة ومكة المكرمة Icon وظائف شاغرة في فروع الفطيم القابضة Icon وزير الداخلية يبحث التعاون بالمجال الأمني مع وزيرة الخارجية البريطانية Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

وفاة شخصين جراء سقوط طائرتين مسيرتين في صحار العمانية

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٣ مساءً
وفاة شخصين جراء سقوط طائرتين مسيرتين في صحار العمانية
المواطن - واس

أعلنت السلطات في سلطنة عمان اليوم، سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صحار.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني القول: “إن إحدى المسيرتين سقطت في منطقة صناعية العوهي، ونتج عنها وفاة وافدين اثنين وبعض الإصابات، بينما سقطت الأخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات”.

وأضاف: “أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع الحادثتين والتحقيق فيهما”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد