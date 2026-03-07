وفاة مقيم من جنسية آسيوية بشظايا اعتراض جوي في دبي

أعلنت الجهات المختصة في الإمارات، أن الجهات المعنية تعاملت مع حادث نجم عن سقوط شظية على مركبة في منطقة “البرشاء” نتيجة اعتراض جوي ناجح وقد أسفر الحادث عن وفاة مقيم من جنسية آسيوية.

وكانت الدفاعات الجوية الإماراتية، قد رصدت، السبت، 16 صاروخاً باليستياً تم تدمير 15 صاروخاً باليستياً منها فيما سقط صاروخ باليستي واحد في البحر.. في حين تم رصد 121 طائرة مسيرة وتم اعتراض 119 طائرة منها بينما سقطت طائرتان مسيرتان في أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية تم رصد 221 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 205 صواريخ باليستية في حين سقط 14 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة.