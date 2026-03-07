وفاة مقيم من جنسية آسيوية بشظايا اعتراض جوي في دبي

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
أعلنت الجهات المختصة في الإمارات، أن الجهات المعنية تعاملت مع حادث نجم عن سقوط شظية على مركبة في منطقة “البرشاء” نتيجة اعتراض جوي ناجح وقد أسفر الحادث عن وفاة مقيم من جنسية آسيوية.
وكانت الدفاعات الجوية الإماراتية، قد رصدت، السبت، 16 صاروخاً باليستياً تم تدمير 15 صاروخاً باليستياً منها فيما سقط صاروخ باليستي واحد في البحر.. في حين تم رصد 121 طائرة مسيرة وتم اعتراض 119 طائرة منها بينما سقطت طائرتان مسيرتان في أراضي الدولة.
ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية تم رصد 221 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 205 صواريخ باليستية في حين سقط 14 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة.