خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

سقطت على مركبة في البرشاء

وفاة مقيم من جنسية آسيوية بشظايا اعتراض جوي في دبي

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
وفاة مقيم من جنسية آسيوية بشظايا اعتراض جوي في دبي
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الجهات المختصة في الإمارات، أن الجهات المعنية تعاملت مع حادث نجم عن سقوط شظية على مركبة في منطقة “البرشاء” نتيجة اعتراض جوي ناجح وقد أسفر الحادث عن وفاة مقيم من جنسية آسيوية.

وكانت الدفاعات الجوية الإماراتية، قد رصدت، السبت، 16 صاروخاً باليستياً تم تدمير 15 صاروخاً باليستياً منها فيما سقط صاروخ باليستي واحد في البحر.. في حين تم رصد 121 طائرة مسيرة وتم اعتراض 119 طائرة منها بينما سقطت طائرتان مسيرتان في أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية تم رصد 221 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 205 صواريخ باليستية في حين سقط 14 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة.

 

