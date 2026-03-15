وقف سليمان الراجحي يدعم حملة “الجود منا وفينا” بـ 102 مليون ريال

ضمن فعاليات حملة «الجود منا وفينا» التي تقودها منصة «جود الإسكان» إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن»، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم مسار الإسكان التنموي وتعزيز الاستقرار السكني للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة، تبرع وقف سليمان الراجحي بقيمة 102 مليون ريال؛ بهدف توفير وحدات سكنية للأسر المستحقة التي تعكس مشاركتها التكامل بين مؤسسات القطاع الثالث في دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي، والإسهام في تحويل قيم العطاء المجتمعي إلى حلول سكنية واقعية تعزز استقرار الأسر المستفيدة.

وأكدت مؤسسة «سكن» أن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية يمثل ركيزة مهمة في مسار الإسكان التنموي، حيث يسهم القطاع غير الربحي في ربط العطاء المجتمعي بما يضمن تقديم حلول سكنية ملائمة ومستدامة للأسر المستحقة.

وأوضحت أن منصة «جود الإسكان» تواصل دورها في تنظيم العطاء الإسكاني وتوجيهه ضمن إطار مؤسسي قائم على الحوكمة وقياس الأثر، بما يسهم في تحويل المساهمات المجتمعية إلى وحدات سكنية تُسلَّم بكرامة للمستفيدين، ويعزز جودة الحياة والاستقرار الأسري في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي «ليلة وقف سليمان الراجحي» ضمن سلسلة من ليالي العطاء التي تشهدها حملة «الجود منا وفينا»، والتي تجسد تكامل الجهود في دعم برامج الإسكان التنموي، وترسيخ ثقافة العطاء المنظم بما يحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا للأسر المستحقة.