Icon

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة Icon أمطار على العاصمة الرياض Icon وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة Icon الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا Icon رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية Icon تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة Icon أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” Icon روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر Icon باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت ​الوكالة ⁠الدولية للطاقة الذرية، الأحد، إن ​محطة خنداب لإنتاج ‌الماء الثقيل المعروفة إعلاميًا باسم مفاعل آراك، قد لحقت ‌بها أضرار جسيمة وتوقفت عن ‌العمل.

وتعرض مجمع “خنداب” للماء الثقيل في مدينة آراك شمال غربي إيران الجمعة، لهجوم جوي عقب إعلان إسرائيل عزمها شن غارات على موقع في المدينة.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” شبه الرسمية الإيرانية عن نائب محافظ مركزي، حسن قمري، قوله إن مجمع خنداب كان هدفاً لهجوم أمريكي-إسرائيلي، مؤكداً أنه لم يُسجل أي خسائر بشرية أو أضرار جراء الهجوم.

وقالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن الهجوم على مفاعل خنداب لم يسفر عن خسائر بشرية ولا خطر تلوث يهدد سكان المنطقة.

وتتمثل الأهمية التقنية والسياسية لمفاعل خنداب في كونه محوراً رئيسياً للبرنامج النووي الإيراني، حيث يثير قلقاً دولياً لقدرته على إنتاج ما بين 8 إلى 10 كيلوجرامات من البلوتونيوم سنوياً، وهي مادة صالحة لصناعة الأسلحة النووية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد