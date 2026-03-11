اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج دوريات الأمن بمنطقة الباحة تضبط مقيمًا لممارسته التسول فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بايرن ميونخ يسحق أتالانتا 6-1 في دوري أبطال أوروبا الجاسر يدشّن مبادرة المسارات اللوجستية من موانئ الساحل الغربي “الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد والرئيس الإندونيسي يستعرضان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
وقد أكد الرئيس الإندونيسي ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة، التي من شأنها تقويض أمنها واستقرارها.