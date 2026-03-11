Icon

اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية Icon الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج Icon الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج Icon دوريات الأمن بمنطقة الباحة تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية Icon بايرن ميونخ يسحق أتالانتا 6-1 في دوري أبطال أوروبا Icon الجاسر يدشّن مبادرة المسارات اللوجستية من موانئ الساحل الغربي Icon “الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ Icon ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد والرئيس الإندونيسي يستعرضان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

ولي العهد والرئيس الإندونيسي يستعرضان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٨ مساءً
ولي العهد والرئيس الإندونيسي يستعرضان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
وقد أكد الرئيس الإندونيسي ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة، التي من شأنها تقويض أمنها واستقرارها.

