ولي العهد والرئيس الإندونيسي يستعرضان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

وقد أكد الرئيس الإندونيسي ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة، التي من شأنها تقويض أمنها واستقرارها.