ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي ترامب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة الداخلية القطرية: إصابة 8 أشخاص جراء العدوان الإيراني البحرين تعلن التصدي لهجمة جديدة من إيران السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن الخليجية لا القواعد الأمريكية وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين عُمان تؤيد دول الخليج والأردن فيما تتخذه من إجراءات
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس.
وتم خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري البالغ الخطورة الذي تشهده، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة.