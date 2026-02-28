Icon

السعودية

ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة

الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس.

وتم خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري البالغ الخطورة الذي تشهده، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة.

