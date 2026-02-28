Icon

ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة Icon ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري Icon مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة Icon أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان Icon مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي Icon إفطار كبير العائلة.. عادة اجتماعية أصيلة متوارثة في الحدود الشمالية Icon ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي Icon ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية Icon ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية Icon ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
أكد ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها

ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة

الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٨ صباحاً
ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وتم خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا جلالته ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري

ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري

ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية

ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة
السعودية

ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات...

السعودية
ولي العهد يهنئ روب يتن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في هولندا
السعودية

ولي العهد يهنئ روب يتن بمناسبة تشكيل...

السعودية
في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة
السعودية

في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري...

السعودية
ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية
أخبار رئيسية

ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في...

أخبار رئيسية
القيادة الكويتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس
السعودية

القيادة الكويتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد...

السعودية
برئاسة ولي العهد.. 13 قرارًا في جلسة مجلس الوزراء
آخر الاخبار

برئاسة ولي العهد.. 13 قرارًا في جلسة...

آخر الاخبار
ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة
السعودية

ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة...

السعودية
ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية
السعودية

ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد:...

السعودية