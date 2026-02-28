ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي إفطار كبير العائلة.. عادة اجتماعية أصيلة متوارثة في الحدود الشمالية ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.
وتم خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا جلالته ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.