ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وتم خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا جلالته ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.