ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وأكد الرئيس السوري خلال الاتصال دعم بلاده وتضامنها مع المملكة، مشددًا على رفض سوريا لأي انتهاك لسيادة المملكة أو المساس بأمنها واستقرارها.