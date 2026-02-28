Icon

السعودية
في اتصال هاتفي

ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري

الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٥ صباحاً
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وأكد الرئيس السوري خلال الاتصال دعم بلاده وتضامنها مع المملكة، مشددًا على رفض سوريا لأي انتهاك لسيادة المملكة أو المساس بأمنها واستقرارها.

