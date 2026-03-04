تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس محمد إدريس رئيس جمهورية تشاد.
وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.
وقد أكد فخامته خلال الاتصال دعم بلاده وتضامنها مع المملكة تجاه ما تعرضت له من اعتداءات إيرانية، مشددًا على رفض تشاد لأي انتهاك لسيادة المملكة أو المساس بأمنها واستقرارها.