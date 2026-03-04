ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس محمد إدريس رئيس جمهورية تشاد.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وقد أكد فخامته خلال الاتصال دعم بلاده وتضامنها مع المملكة تجاه ما تعرضت له من اعتداءات إيرانية، مشددًا على رفض تشاد لأي انتهاك لسيادة المملكة أو المساس بأمنها واستقرارها.