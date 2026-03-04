Icon

ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢١ صباحاً
ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس محمد إدريس رئيس جمهورية تشاد.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وقد أكد فخامته خلال الاتصال دعم بلاده وتضامنها مع المملكة تجاه ما تعرضت له من اعتداءات إيرانية، مشددًا على رفض تشاد لأي انتهاك لسيادة المملكة أو المساس بأمنها واستقرارها.

