ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء باكستان وبريطانيا

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٦ صباحاً
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء باكستان وبريطانيا
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد شهباز شريف.

وفي بداية الاتصال، جدد رئيس الوزراء الباكستاني دعم باكستان الكامل للمملكة، وأنها ستظل تقف دائمًا وبحزم إلى جانبها ضد ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة تمس أمنها وسيادتها.

كما تم خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، والجهود المبذولة بشأنه.

كذلك تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد كير ستارمر.

وفي بداية الاتصال، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن إدانة بلاده واستنكارها لاستمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراض المملكة، موكدًا خطورتها على الأمن والاستقرار.

كما تم خلال الاتصال استعراض تطورات الوضع الأمني في المنطقة وسط التصعيد العسكري الحالي، وتأثيراته على الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى مخاطره على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

