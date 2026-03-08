Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٥ صباحاً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.
وأعرب فخامته خلال الاتصال عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها المملكة، مؤكدًا تضامن بلاده ووقوفها مع المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها.
كما جرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين.

