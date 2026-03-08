ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.

وأعرب فخامته خلال الاتصال عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها المملكة، مؤكدًا تضامن بلاده ووقوفها مع المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها.

كما جرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين.