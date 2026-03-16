ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس المصري

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٧ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس المصري
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة وبحث التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

وقد أكد فخامة الرئيس السيسي خلال الاتصال إدانة جمهورية مصر العربية للاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة على المملكة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

