Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار Icon أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٩ صباحاً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد كير ستارمر.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي

وقد أكد رئيس الوزراء البريطاني وقوف بريطانيا إلى جانب المملكة تجاه الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة ودعمها ومساندتها لكل ما يسهم في الحفاظ على سيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ...

أخبار رئيسية
برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة
السعودية

برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل...

السعودية
ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة
السعودية

ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية...

السعودية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الجزائري
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس...

أخبار رئيسية
ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
أخبار رئيسية

ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص
السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

السعودية
ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة
السعودية

ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد...

السعودية
في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة
السعودية

في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري...

السعودية