السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٧ صباحاً
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس نيكوس کريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وانعكاس تداعياتها على الأمن والاستقرار، كما جرى التأكيد على رفض أي أعمال من شأنها تقويض أمن المنطقة واستقرارها.

