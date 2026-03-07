Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

أخبار رئيسية
السعودية
أعرب عن إدانة بلاده للهجمات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها المملكة

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسباني

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٣ صباحاً
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا من دولة السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني خلال الاتصال عن إدانة بلاده للهجمات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها المملكة، مؤكدًا رفض إسبانيا لما يهدد أمن وسيادة المملكة.

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني

برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يُكرم المُحسنين عبر منصة “إحسان”

برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يُكرم المُحسنين عبر منصة “إحسان”

كما أكد رئيس الوزراء الإسباني دعم بلاده الكامل ومساندتها لكل ما يسهم في الحفاظ على سيادة المملكة وسلامة أراضيها.

