ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسباني

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا من دولة السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني خلال الاتصال عن إدانة بلاده للهجمات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها المملكة، مؤكدًا رفض إسبانيا لما يهدد أمن وسيادة المملكة.

كما أكد رئيس الوزراء الإسباني دعم بلاده الكامل ومساندتها لكل ما يسهم في الحفاظ على سيادة المملكة وسلامة أراضيها.