ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس أوزبكستان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, اتصالًا هاتفيًا, من فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وقد عبر فخامته خلال الاتصال عن استنكاره للعدوان الإيراني المتكرر على أراضي المملكة وعن تضامن جمهورية أوزبكستان ووقوفها إلى جانب المملكة.