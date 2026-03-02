Icon

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء Icon مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من بوتين

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥١ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من بوتين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري البالغ الخطورة الذي تشهده، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية التي طالت المملكة والدول الشقيقة.

قد يهمّك أيضاً
مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها...

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الاتحاد السويسري

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الاتحاد السويسري

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

أخبار رئيسية
برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة
السعودية

برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل...

السعودية
ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري
السعودية

ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع...

السعودية
في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة
السعودية

في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ سلمان حمود الصباح
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت...

السعودية
ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية
السعودية

ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد:...

السعودية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الجزائري
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الاتحاد السويسري
السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

السعودية