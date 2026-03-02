ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من بوتين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري البالغ الخطورة الذي تشهده، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية التي طالت المملكة والدول الشقيقة.