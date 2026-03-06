ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وفي بداية الاتصال عبر سمو ولي العهد -حفظه الله- عن إدانة المملكة للهجمات العدائية الإيرانية التي استهدفت الجمهورية التركية، ووقوف المملكة إلى جانب تركيا في ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

كما جرى خلال الاتصال بحث انعكاس التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على الأمن الإقليمي والدولي.