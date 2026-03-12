Icon

أخبار رئيسية
السعودية

ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣١ مساءً
ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، برئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.

