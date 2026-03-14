ولي العهد يُعزي سلطان عُمان في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه ومواساته لجلالته في وفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد -رحمه الله-، سائلًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

فيما أعرب جلالة سلطان عُمان عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.