الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٥ مساءً
وول ستريت جورنال: آلاف المارينز الأمريكيين في طريقهم إلى الشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأنه من المتوقع وصول آلاف من مشاة البحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط في 27 مارس الجاري.

ووفق تقرير الصحيفة الأمريكية، الاثنين، نقلًا عن مسئولين أمريكيين مطّلعين، يُتوقع أن يصل آلاف من عناصر مشاة البحرية يوم الجمعة ولفتت إلى أن هذا التاريخ يتزامن مع انتهاء المهلة الجديدة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز.

وأوضحت المصادر إلى أن نحو 2200 من مشاة البحرية، إلى جانب السفينتين الحربيتين “يو إس إس تريبولي” و”يو إس إس نيو أورلينز”، التابعتين للوحدة 31 من مشاة البحرية، سيتوجهون إلى منطقة مسئولية القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في 27 مارس.

ومن المنتظر أيضا أن تنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة الوحدة 11 من مشاة البحرية، المتمركزة على متن السفينة “يو إس إس بوكسر”، باتجاه الشرق الأوسط.

وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق، ردًا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي المستمر.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف اقتصادية عالمية.

والاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي إجراء محادثات “جيدة ومثمرة للغاية” مع إيران خلال اليومين الماضيين- وهو ما نفاه مسئولون إيرانيون لاحقا- وأمر بتأجيل ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، بينما كانت مقررة الثلاثاء.

وكان ترامب هدد، السبت، بأنه إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة، فإن الولايات المتحدة ستبدأ بضرب محطات توليد الكهرباء في البلاد.

