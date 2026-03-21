الدولار يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

ارتفع الدولار اليوم لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية مقابل عملات رئيسية في وقت قلّص فيه المستثمرون رهاناتهم على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بالنظر إلى احتمال ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ويتجه اليورو والين والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري لتسجيل مكاسب أسبوعية مقابل الدولار في وقت أرسى فيه صناع السياسات الأسس لأسعار فائدة أعلى نتيجة للحرب في الشرق الأوسط التي عطلت إمدادات النفط والغاز.

وهبط اليورو 0.25% إلى 1.156 دولار لكنه في سبيله ليسجل زيادة أسبوعية 1.3%، ونزل الين واحدًا بالمائة إلى 159.30 للدولار وهو أيضًا في طريقه لتسجيل زيادة أسبوعية 0.24%.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.72% إلى 1.333 دولار وسيسجل زيادة بنحو 0.84% مقابل الدولار في الأسبوع، وزاد مؤشر الدولار بنحو 0.26% مسجلًا 99.59 لكنه في سبيله ليسجل هبوطًا أسبوعيًا 0.94% وهو أكبر هبوط منذ أواخر يناير.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه حذر من التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، وأبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير.

وترك بنك اليابان الباب مفتوحًا أمام رفع أسعار الفائدة في أبريل، مما أربك المستثمرين الذين راهنوا على مزيد من الانخفاض في الين، وساعد على ارتفاع العملة.

ونزل الدولار الأسترالي 0.99% مقابل الدولار إلى 0.702 لكنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي 0.53% بعد أن زاد بنك الاحتياطي الأسترالي معدل الفائدة وتوقعات بالمزيد.

استقر الفرنك السويسري عند 0.788 مقابل الدولار ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية 0.43%.