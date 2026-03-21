Icon

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض Icon الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة Icon عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني Icon أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت Icon استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% Icon العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز Icon ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف  Icon تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
الدولار يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع الدولار اليوم لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية مقابل عملات رئيسية في وقت قلّص فيه المستثمرون رهاناتهم على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بالنظر إلى احتمال ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
ويتجه اليورو والين والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري لتسجيل مكاسب أسبوعية مقابل الدولار في وقت أرسى فيه صناع السياسات الأسس لأسعار فائدة أعلى نتيجة للحرب في الشرق الأوسط التي عطلت إمدادات النفط والغاز.
وهبط اليورو 0.25% إلى 1.156 دولار لكنه في سبيله ليسجل زيادة أسبوعية 1.3%، ونزل الين واحدًا بالمائة إلى 159.30 للدولار وهو أيضًا في طريقه لتسجيل زيادة أسبوعية 0.24%.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.72% إلى 1.333 دولار وسيسجل زيادة بنحو 0.84% مقابل الدولار في الأسبوع، وزاد مؤشر الدولار بنحو 0.26% مسجلًا 99.59 لكنه في سبيله ليسجل هبوطًا أسبوعيًا 0.94% وهو أكبر هبوط منذ أواخر يناير.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه حذر من التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، وأبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير.
وترك بنك اليابان الباب مفتوحًا أمام رفع أسعار الفائدة في أبريل، مما أربك المستثمرين الذين راهنوا على مزيد من الانخفاض في الين، وساعد على ارتفاع العملة.
ونزل الدولار الأسترالي 0.99% مقابل الدولار إلى 0.702 لكنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي 0.53% بعد أن زاد بنك الاحتياطي الأسترالي معدل الفائدة وتوقعات بالمزيد.
استقر الفرنك السويسري عند 0.788 مقابل الدولار ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية 0.43%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

