الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٥:٥٨ صباحاً
يلو تحتفي بنجاح العام الخامس على التوالي من مبادرتها لإفطار مليون صائم
المواطن - فريق التحرير

احتفلت شركة الوفاق لحلول النقل “يلو” بنجاح حملتها لتوزيع مليون وجبة إفطار صائم وهي المبادرة تنفذها للعام الخامس على التوالي، تأكيدًا على التزامها بدورها في المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على خدمة المجتمع خلال شهر رمضان المبارك .

وشهدت الحملة مشاركة فعّالة من موظفي الشركة في تجهيز وتعبئة وجبات الإفطار، التي يتم توزيعها على الصائمين عند الإشارات والطرق، في خطوة تسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث التي تزداد قبيل وقت الإفطار

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لثقافة التكافل التي يتميز بها المجتمع، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تفعيل دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية .

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “يلو” الأستاذ حمد الحميّد، أن استمرار المبادرة يعكس نجاحها في الأعوام الماضية، ويعزز الشراكة مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات ، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في خدمة المجتمع ورفع مستوى الوعي والسلامة على الطرق في مدن المملكة

يذكر أن «يلو» لديها أكثر من 100 فرع تغطّي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وسويسرا، وتملك «يلو» خبرة لأكثر من 25 عامًا في مجالها، وتوفّر مفهومًا يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجات عملائها ورغباتهم، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.
اعرف أكثر: www.iyelo.com

