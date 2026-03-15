يهمك_تعرف | أوقات زيارة معرض عمارة المسجد النبوي ومعرض نوادر المخطوطات

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إتاحة زيارة معرضين ثقافيين يسلطان الضوء على تاريخ وتوسعات المسجد النبوي في المدينة المنورة، وذلك ضمن الجهود التعريفية لإثراء تجربة الزائرين وإبراز الإرث الحضاري للمسجد الشريف.

ويستقبل معرض عمارة المسجد النبوي زواره في الجهة الجنوبية مقابل باب (307)، حيث يقدّم عرضًا توثيقيًا لتاريخ عمارة المسجد النبوي وتوسعاته عبر العصور باستخدام مجسمات ومواد بصرية تفاعلية توضح المراحل المعمارية التي شهدها المسجد الشريف.

كما يفتح معرض نوادر المخطوطات أبوابه في الساحات الجنوبية للمسجد النبوي مقابل باب (368)، ويضم مجموعة من المخطوطات النادرة والوثائق التاريخية التي تعكس جانبًا من التراث الإسلامي العلمي والثقافي.

وحددت الجهة المنظمة أوقات الزيارة يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 9:30 مساءً، داعيةً الزائرين والمهتمين بالتاريخ الإسلامي إلى الاستفادة من هذه المعارض التي تجمع بين المعرفة والتوثيق في أجواء إيمانية وثقافية داخل محيط المسجد النبوي.

ويُعدُّ المعرضان من المبادرات الثقافية التي تُسهم في إبراز الإرث التاريخي والإسلامي للمدينة المنورة، ويُمثِّلان نواةً لعددٍ من المتاحف والمعارض المتخصصة التي تُعنى بتوثيق تاريخ المسجد النبوي الشريف، وتعريف الزوار بجوانبه الحضارية والمعمارية.