Icon

بيان خليجي بريطاني يدين الهجمات الإيرانية ويؤكد حق دول المجلس في الدفاع عن أمنها Icon الدفاع الكويتية: رصد 14 طائرة مسيّرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية Icon استعدادات مكثفة في المسجد النبوي لاستقبال المصلين ليلة 27 Icon #يهمك_تعرف | أوقات زيارة معرض عمارة المسجد النبوي ومعرض نوادر المخطوطات Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10886.63 نقطة Icon ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان.. تجديد مسجد قصر الشريعة في الخرج Icon أحمد حلمي يتهم مدير منزله بالاحتيال Icon الإمارات: القبض على 10 مقيمين لنشرهم مقاطع مضللة Icon هطول أمطار على 7 مناطق.. وتبوك الأعلى هطولًا في الوجه بـ13.2 ملم Icon البشت.. حضور راسخ في الأعياد والمناسبات يعكس أصالة الموروث السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | أوقات زيارة معرض عمارة المسجد النبوي ومعرض نوادر المخطوطات

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٣ مساءً
#يهمك_تعرف | أوقات زيارة معرض عمارة المسجد النبوي ومعرض نوادر المخطوطات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إتاحة زيارة معرضين ثقافيين يسلطان الضوء على تاريخ وتوسعات المسجد النبوي في المدينة المنورة، وذلك ضمن الجهود التعريفية لإثراء تجربة الزائرين وإبراز الإرث الحضاري للمسجد الشريف.
ويستقبل معرض عمارة المسجد النبوي زواره في الجهة الجنوبية مقابل باب (307)، حيث يقدّم عرضًا توثيقيًا لتاريخ عمارة المسجد النبوي وتوسعاته عبر العصور باستخدام مجسمات ومواد بصرية تفاعلية توضح المراحل المعمارية التي شهدها المسجد الشريف.
كما يفتح معرض نوادر المخطوطات أبوابه في الساحات الجنوبية للمسجد النبوي مقابل باب (368)، ويضم مجموعة من المخطوطات النادرة والوثائق التاريخية التي تعكس جانبًا من التراث الإسلامي العلمي والثقافي.
وحددت الجهة المنظمة أوقات الزيارة يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 9:30 مساءً، داعيةً الزائرين والمهتمين بالتاريخ الإسلامي إلى الاستفادة من هذه المعارض التي تجمع بين المعرفة والتوثيق في أجواء إيمانية وثقافية داخل محيط المسجد النبوي.
ويُعدُّ المعرضان من المبادرات الثقافية التي تُسهم في إبراز الإرث التاريخي والإسلامي للمدينة المنورة، ويُمثِّلان نواةً لعددٍ من المتاحف والمعارض المتخصصة التي تُعنى بتوثيق تاريخ المسجد النبوي الشريف، وتعريف الزوار بجوانبه الحضارية والمعمارية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد