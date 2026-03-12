علماء يطورون جسرًا جزيئيًّا لتحسين علاج السرطان #يهمك_تعرف | الأحوال المدنية تعلن تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر أولوية التسجيل للحج لمن لم يسبق له الحج حتى نهاية شوال أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريشيوس #يهمك_تعرف | إيجار تكشف خطوات إضافة الصك وتقسيم الوحدات في المنصة الانتهاء من تنفيذ منظومة خدمات الصرف الصحي بالقنفذة بأكثر من 228 مليون ريال سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة دراسة تثبت أن الدماغ البشري لا ينجز مهمتين معًا التجارة تكثّف جولاتها الرقابية على أسواق المدينة المنورة خلال رمضان
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين.
وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، ستواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لإنجاز طلبات المستفيدين المقدمة عبر منصة (أبشر)، وإيصالها لهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.
ونوهت بأن إجازة عيد الفطر المبارك لا تُحتسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب الغرامة.