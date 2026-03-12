يهمك_تعرف | الأحوال المدنية تعلن تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين.

وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، ستواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لإنجاز طلبات المستفيدين المقدمة عبر منصة (أبشر)، وإيصالها لهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

ونوهت بأن إجازة عيد الفطر المبارك لا تُحتسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب الغرامة.