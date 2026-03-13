Icon

الداخلية القطرية تعلن إخلاء مناطق محددة مؤقتاً كإجراء احترازي Icon #يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية: تسجيل واستبعاد غير السعوديين يتم آليًا وفق بيانات الموارد البشرية Icon شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصًا لنشر معلومات مضللة وتصوير مواقع الأحداث Icon تنظيم دقيق للحشود في المسجد الحرام ليلة 25 رمضان Icon الفيحاء يتغلّب على الاتفاق بهدف نظيف Icon دوري روشن.. القادسية يتغلب على الأهلي بثلاثية  Icon اعتراض 121 صاروخًا و193 طائرة مسيّرة استهدفت البحرين منذ بدء الاعتداءات الإيرانية Icon الرياض يكسب الاتحاد في الجولة 26 من دوري روشن Icon #يهمك_تعرف | ضوابط تسجيل الأرملة في حساب المواطن Icon أتربة مثارة ورياح على الشمالية حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية: تسجيل واستبعاد غير السعوديين يتم آليًا وفق بيانات الموارد البشرية

السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:١٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

شددت التأمينات الاجتماعية على أنه يلزم تحديث بيانات المشتركين غير السعوديين في وزارة الموارد البشرية حيث أن تسجيل واستبعاد ونقل المشتركين الغير سعوديين يتم آليًا وفق البيانات الواردة الى التأمينات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي

وأوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:

  1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  2. اختيار الاشتراكات.
  3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
  4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

كذلك أكدت التأمينات أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يهمك تعرف

يهمك تعرف