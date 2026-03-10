توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض #يهمك_تعرف | التأمينات: التسجيل إلزامي للموظفين والعاملين في هذه الحالة فيصل بن فرحان ووزير خارجية البحرين يستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا “بيوم العلم” البيت الأبيض: السفن الحربية يمكن أن ترافق ناقلات النفط بمضيق هرمز بوتين يدعو الرئيس الإيراني لـ “احتواء سريع للتصعيد” في المنطقة حرس الحدود.. يقظة دائمة وعطاء متواصل فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الروسي هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض لندن للكتاب 2026 مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين باللون الأخضر وراية التوحيد احتفاءً بيوم العلم
أوضحت التأمينات الاجتماعية أن التسجيل الزامي للموظفين والعاملين، في حال وجود علاقة عمل مع جهة العمل أو المؤسسة أو الشركة.
وأوضحت التأمينات، أنه يتم التسجيل عن طريق جهة العمل بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، وفي حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي عبر الرابط وإتباع إرشادات الخدمة هنا.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:
كذلك أكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.