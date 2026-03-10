Icon

#يهمك_تعرف | التأمينات: التسجيل إلزامي للموظفين والعاملين في هذه الحالة

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضحت التأمينات الاجتماعية أن التسجيل الزامي للموظفين والعاملين، في حال وجود علاقة عمل مع جهة العمل أو المؤسسة أو الشركة.

وأوضحت التأمينات، أنه يتم التسجيل عن طريق جهة العمل بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، وفي حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي عبر الرابط وإتباع إرشادات الخدمة هنا.

خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي

وأوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:

  1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  2. اختيار الاشتراكات.
  3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
  4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

كذلك أكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

 

