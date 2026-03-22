ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض | عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم | ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء "مهلة هرمز" | مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية | القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم | أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات | وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY | استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد | المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة | القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض

‎#يهمك_تعرف | حساب المواطن يوضح مهلة استرجاع الحساب المُعلق

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إلغاء تعليق حساب المستفيد في البرنامج، والحصول على الدعم.

#يهمك_تعرف | حساب المواطن: الموافقة على الاعتراض شرط أساسي لإعادة دراسة الأهلية

#يهمك_تعرف | ضوابط تسجيل الأرملة في حساب المواطن

ولفت حساب المواطن، عبر حسابه في منصة إكس، أنه يمكن استرجاع الحساب المُعلق بعد مرور 180 يومًا.

موعد إيداع حساب المواطن

ومن المقرر إيداع حساب المواطن لشهر أبريل 2026 المقبل، يوم الخميس 9 أبريل المقبل، ويمكن للمستفيد الاستعلام عن حالة الأهلية، وهل هو “مؤهل” أو “غير مؤهل” للدعم للدفعة الشهرية، من خلال الخطوات الآتية:

  • تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن
  • اذهب إلى قائمة دراسة الأهلية.
  • اختر (دراسة الأهلية).
  • وسيعرض النظام نتائج الأهلية.

وأوضح حساب المواطن أن ظهور حالة الأهلية “مؤهل” للمستفيد تعني أنه انطبقت عليه شروط الأهلية لدورة شهر أبريل، وفي حال كان مستحقًا سيشمله الدعم بتاريخ 9 ابريل ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية: https://portal.ca.gov.sa.

 

