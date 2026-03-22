‎#يهمك_تعرف | حساب المواطن يوضح مهلة استرجاع الحساب المُعلق

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إلغاء تعليق حساب المستفيد في البرنامج، والحصول على الدعم.

ولفت حساب المواطن، عبر حسابه في منصة إكس، أنه يمكن استرجاع الحساب المُعلق بعد مرور 180 يومًا.

موعد إيداع حساب المواطن

ومن المقرر إيداع حساب المواطن لشهر أبريل 2026 المقبل، يوم الخميس 9 أبريل المقبل، ويمكن للمستفيد الاستعلام عن حالة الأهلية، وهل هو “مؤهل” أو “غير مؤهل” للدعم للدفعة الشهرية، من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن

اذهب إلى قائمة دراسة الأهلية.

اختر (دراسة الأهلية).

وسيعرض النظام نتائج الأهلية.

وأوضح حساب المواطن أن ظهور حالة الأهلية “مؤهل” للمستفيد تعني أنه انطبقت عليه شروط الأهلية لدورة شهر أبريل، وفي حال كان مستحقًا سيشمله الدعم بتاريخ 9 ابريل ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية: https://portal.ca.gov.sa.