Icon

الهلال الأحمر يستقبل 10861 بلاغًا إسعافيًا بالمدينة المنورة خلال رمضان Icon سوسن بدر تطمئن الجمهور على صحة عادل إمام Icon الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم Icon الدفاع القطرية تتصدى لهجمة صاروخية Icon هيئة التراث ترصد 18 تجاوزًا ومخالفة على مواقع التراث الثقافي خلال فبراير 2026 Icon طيران الجزيرة الكويتية: بدء العمليات التشغيلية من مطار القيصومة برحلة إلى القاهرة Icon رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس Icon أجواء إيمانية وانسيابية تامة في حركة المعتمرين بالمسجد الحرام صباح 22 رمضان Icon أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء  Icon سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة للنازحين في قطاع غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | رابط تطبيق سكني لمتابعة أحدث المخططات والمشاريع

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٠ مساءً
#يهمك_تعرف | رابط تطبيق سكني لمتابعة أحدث المخططات والمشاريع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال برنامج سكني إنه يتم الإعلان عن المخططات والمشاريع السكنية بعد جهوزيتها وذلك عبر المنصات الرسمية، ويمكن تحميل تطبيق سكني وتفعيل التنبيهات لإشعار المستخدم عن كل ما هو جديد بشكل مستمر من خلال الرابط: https://onelink.to/sakani3

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

قد يهمّك أيضاً
نقل المديونية وإعادة الجدولة متاحة لمستفيدي سكني بشروط محددة

نقل المديونية وإعادة الجدولة متاحة لمستفيدي سكني بشروط محددة

برنامج سكني يذكّر بآلية البحث عن المخططات المطلقة

برنامج سكني يذكّر بآلية البحث عن المخططات المطلقة

أولًا: الدخول على منصة برنامج سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

حلول تمويلية مبتكرة

ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد