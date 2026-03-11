يهمك_تعرف | رابط تطبيق سكني لمتابعة أحدث المخططات والمشاريع

قال برنامج سكني إنه يتم الإعلان عن المخططات والمشاريع السكنية بعد جهوزيتها وذلك عبر المنصات الرسمية، ويمكن تحميل تطبيق سكني وتفعيل التنبيهات لإشعار المستخدم عن كل ما هو جديد بشكل مستمر من خلال الرابط: https://onelink.to/sakani3

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة برنامج سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.