السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٣ مساءً
#يهمك_تعرف | مساند: لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء تأشيرة في هذه الحالة
المواطن - فريق التحرير

أكدت منصة مساند، أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء تأشيرة حال وجود إيقاف حكومي على مقدم الطلب.

ولفتت منصة مساند، إلى أنه للحصول على المزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي: 920002866.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين، نصه: “السلام عليكم، أنا مهنتي سائق خاص وعليا إيقاف خدمات اقدر انقل كفالة؟”.

حددت منصة مساند، تفاصيل وخطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل أو العاملة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس.

وأوضحت منصة مساند، أنه يمكن تقديم بلاغ انقطاع العامل عن العمل من خلال المنصة وذلك لضمان حفظ الحقوق واتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة من خلال الخطوات التالية:

خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل في مساند

  1. تسجيل الدخول إلى منصة مساند
  2. اختيار العمالة
  3. اختيار العامل المراد رفع بلاغ الانقطاع عنه
  4. النقر على الإجراءات الأخرى
  5. اختيار الإبلاغ عن انقطاع العمل
  6. ظهور رسالة تأكيدية لرفع بلاغ الانقطاع عن العامل المنزلي

خطوات نقل خدمات العمالة

وأضافت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

  • يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
  • يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
  • ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
  • وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

