#يهمك_تعرف | موعد صرف المعاشات والمنافع التأمينية

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بموعد صرف المعاشات والمنافع التأمينية.

موعد صرف المعاشات

وقالت عبر منصة إكس إن الصرف يكون في اليوم الأول بداية كل شهر ميلادي، وفي حال صدور جدول مواعيد الصرف لما تبقى من عام 2026 سيتم الإعلان عنه عبر حساب التأمينات الاجتماعية الرسمي.

خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي

وأوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:

  1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  2. اختيار الاشتراكات.
  3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
  4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

كذلك أكدت التأمينات أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

