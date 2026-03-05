Icon

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج Icon تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | 6 شروط للقبول والحصول على دعم ريف

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
#يهمك_تعرف | 6 شروط للقبول والحصول على دعم ريف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج ريف خطوات وطريقة التقديم على الدعم للصيادين للحصول على الدعم لمزاولي نشاط مهنة الصيد في السعودية.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد قال فيه : “كيف يمكن للصيادين التقديم على دعم ريف؟”.

قد يهمّك أيضاً
برنامج ريف: 4 قطاعات يشملها الدعم في المدينة المنورة

برنامج ريف: 4 قطاعات يشملها الدعم في المدينة المنورة

برنامج ريف: لا يمكن الحصول على الدعم حال التسجيل في التأمينات

برنامج ريف: لا يمكن الحصول على الدعم حال التسجيل في التأمينات

دعم ريف للصيادين

ورد برنامج ريف بقوله: “بإمكانك التقديم على قطاع الصيادين بإتباع الخطوات التالية”:

  • طلب الدعم
  • تسجيل جديد
  • اختيار برنامج دعم الصيادين
  • الضغط على التقديم عن طريق الرابط التالي: http://reef.gov.sa .

شروط القبول في برنامج ريف:

أما عن شروط القبول في برنامج ريف فتشمل التالي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد