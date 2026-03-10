10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مجتبى خامنئي ومسؤولين إيرانيين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر برنامج Rewards for Justice، رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني، من بينهم مجتبى خامنئي ومسؤولون آخرون في المنظومة الأمنية الإيرانية.

وذكرت الوزارة في إعلانها أن هؤلاء القادة “يقودون ويوجهون عناصر مختلفة من الحرس الثوري الإيراني الذي يخطط وينظم وينفذ عمليات حول العالم”، داعيةً أي شخص يمتلك معلومات عنهم أو عن شبكاتهم إلى التواصل عبر قنوات اتصال آمنة تابعة للبرنامج.

وتضمن الإعلان أسماء عدد من المسؤولين المرتبطين بمؤسسات أمنية وعسكرية إيرانية، من بينهم مستشارون للمرشد الأعلى ومسؤولون في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ووزارة الاستخبارات الإيرانية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية المواجهات العسكرية في المنطقة.