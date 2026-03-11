11 وظيفة شاغرة بـ فروع مجموعة الفطيم

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية.
وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير التسويق.
– رئيس قسم التأمين على الممتلكات.
– رئيس قسم الامتثال.
– رئيس الشؤون المالية.
– مدير حماية البيانات.
– مدير الأمن السيبراني.
– رئيس قسم التدقيق الداخلي.
– مدير مكافحة غسل الأموال.
– رئيس قسم المبيعات.
– أخصائي/ شريك الأعمال المالية.
– مدير متجر.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مارس 2026م.