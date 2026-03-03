Icon

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع Icon ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
ضمن منظومة مؤسسية متكاملة

1100 كشاف يقدّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
1100 كشاف يقدّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية تنفيذ معسكرات الخدمة العامة بالحرمين الشريفين لموسم رمضان 1447هـ، بمشاركة أكثر من 1100 كشاف وقائدة، ضمن برنامج تطوعي يمتد حتى نهاية الشهر الكريم، لخدمة المعتمرين والمصلين والصوّام والزوار، بالتكامل والتنسيق مع الجهات المعنية.

وتأتي هذه المعسكرات بمشاركة فاعلة من القطاعات الكشفية التي تشرف عليها الجمعية، وفي مقدمتها كشافة وزارة التعليم، ووزارة الرياضة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الجامعات السعودية، في صورة تكاملية تعكس روح العمل المؤسسي المشترك، وتُجسّد توحيد الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بأعلى درجات الكفاءة والانضباط.

قد يهمّك أيضاً
خدمات تشغيلية متطورة في الحرمين الشريفين تيسّر على القاصدين أداء نسكهم

خدمات تشغيلية متطورة في الحرمين الشريفين تيسّر على القاصدين أداء نسكهم

جهود متكاملة في الحرمين الشريفين تستقبل الملايين خلال رمضان

جهود متكاملة في الحرمين الشريفين تستقبل الملايين خلال رمضان

وتؤدي فرق الكشافة مهمات متنوعة تشمل الإرشاد والتوجيه، وتنظيم الحشود، ومساندة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الإنساني والميداني في المواقع المحددة داخل نطاق الحرمين الشريفين، مستندين إلى برامج تأهيلية وتدريبية مكثفة عززت جاهزيتهم الميدانية، ورفعت مستوى أدائهم بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والحوكمة التي تعتمدها الجمعية في إدارة أعمالها، سعيًا إلى الريادة والتميز في العمل التطوعي المنظم.

وأكدت الجمعية أن هذه المعسكرات تُدار ضمن منظومة مؤسسية واحدة تجمع مختلف القطاعات الكشفية، وفق خطط تشغيلية واضحة وأطر تنظيمية دقيقة، بما يسهم في توحيد الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتعظيم الأثر الإيجابي للخدمة المقدمة، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في العناية بضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد