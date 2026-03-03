1100 كشاف يقدّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية تنفيذ معسكرات الخدمة العامة بالحرمين الشريفين لموسم رمضان 1447هـ، بمشاركة أكثر من 1100 كشاف وقائدة، ضمن برنامج تطوعي يمتد حتى نهاية الشهر الكريم، لخدمة المعتمرين والمصلين والصوّام والزوار، بالتكامل والتنسيق مع الجهات المعنية.

وتأتي هذه المعسكرات بمشاركة فاعلة من القطاعات الكشفية التي تشرف عليها الجمعية، وفي مقدمتها كشافة وزارة التعليم، ووزارة الرياضة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الجامعات السعودية، في صورة تكاملية تعكس روح العمل المؤسسي المشترك، وتُجسّد توحيد الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بأعلى درجات الكفاءة والانضباط.

وتؤدي فرق الكشافة مهمات متنوعة تشمل الإرشاد والتوجيه، وتنظيم الحشود، ومساندة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الإنساني والميداني في المواقع المحددة داخل نطاق الحرمين الشريفين، مستندين إلى برامج تأهيلية وتدريبية مكثفة عززت جاهزيتهم الميدانية، ورفعت مستوى أدائهم بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والحوكمة التي تعتمدها الجمعية في إدارة أعمالها، سعيًا إلى الريادة والتميز في العمل التطوعي المنظم.

وأكدت الجمعية أن هذه المعسكرات تُدار ضمن منظومة مؤسسية واحدة تجمع مختلف القطاعات الكشفية، وفق خطط تشغيلية واضحة وأطر تنظيمية دقيقة، بما يسهم في توحيد الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتعظيم الأثر الإيجابي للخدمة المقدمة، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في العناية بضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.