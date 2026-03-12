16 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة

المسار الرياضي يعلن إغلاق طريق المطار مؤقتًا فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وظائف شاغرة في مطارات الدمام وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية إصابة 6 فرنسيين بهجوم بمسيرة على قاعدة عسكرية للبيشمركة في أربيل “توكلنا” يعتذر عن الإنذار الخاطئ: خلل تقني أمانة الرياض تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر لمكاتب “مدينتي” دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مخالفين لممارستهم التسول ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة الذهب ينخفض أكثر من 1% مع صعود الدولار
أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الوزارة في كل من الرياض، والظهران، والمدينة المنورة، وسكاكا، وجدة، وجازان، وأبها.
وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة المرافق والصيانة.
– خبير أول تشغيل المرافق.
– مهندس أول تشغيل مرافق.
– مهندس خبير صيانة المباني.
– مهندس محترف صيانة المباني.
– مهندس محترف السلامة والصحة المهنية (عدد وظيفتين).
– مهندس أول صيانة وتشغيل الفروع (عدد 6 وظائف).
– أخصائي الاستقبال الظهران.
– مساعد إداري.
– خبير إتاحة البيانات.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)