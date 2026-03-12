16 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الوزارة في كل من الرياض، والظهران، والمدينة المنورة، وسكاكا، وجدة، وجازان، وأبها.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة المرافق والصيانة.

– خبير أول تشغيل المرافق.

– مهندس أول تشغيل مرافق.

– مهندس خبير صيانة المباني.

– مهندس محترف صيانة المباني.

– مهندس محترف السلامة والصحة المهنية (عدد وظيفتين).

– مهندس أول صيانة وتشغيل الفروع (عدد 6 وظائف).

– أخصائي الاستقبال الظهران.

– مساعد إداري.

– خبير إتاحة البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)