16 وظيفة شاغرة لدى مطارات الدمام

علنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل شؤون المحطة الملكية وأصحاب المصلحة.

– محلل منطقة العمليات الجوية.

– محلل المناقصات التجارية والعقود.

– محلل الترفيه والعقارات.

– محلل أنظمة الطاقة الاحتياطية الكهربائية.

– محلل أنظمة الكشف عن الحرائق ومكافحتها.

– محلل أنظمة المحطات المركزية والتبريد.

– محلل الطاقة الكهربائية والتوزيع.

– محلل البنية التحتية للمطارات.

– محلل التصاميم الهندسية للمشاريع.

– محلل تنفيذ منطقة العمليات الجوية.

– محلل أول مشاريع الأراضي.

– محلل عمليات الشحن.

– محلل التسويق.

– محلل مركز ذكاء الأمن السيبراني.

– محلل حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مارس 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 25 مايو 2026م.