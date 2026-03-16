16 وظيفة شاغرة لدى مطارات الدمام

الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٩ صباحاً
16 وظيفة شاغرة لدى مطارات الدمام
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

علنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
– محلل شؤون المحطة الملكية وأصحاب المصلحة.

– محلل منطقة العمليات الجوية.

– محلل المناقصات التجارية والعقود.

– محلل الترفيه والعقارات.

– محلل أنظمة الطاقة الاحتياطية الكهربائية.

– محلل أنظمة الكشف عن الحرائق ومكافحتها.

– محلل أنظمة المحطات المركزية والتبريد.

– محلل الطاقة الكهربائية والتوزيع.

– محلل البنية التحتية للمطارات.

– محلل التصاميم الهندسية للمشاريع.

– محلل تنفيذ منطقة العمليات الجوية.

– محلل أول مشاريع الأراضي.

– محلل عمليات الشحن.

– محلل التسويق.

– محلل مركز ذكاء الأمن السيبراني.

– محلل حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مارس 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 25 مايو 2026م.

 

وظائف شاغرة في شركة الفنار
السوق

وظائف شاغرة في شركة الفنار

السوق
وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
السوق

وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

السوق
11 وظيفة شاغرة بـ فروع مجموعة الفطيم
السوق

11 وظيفة شاغرة بـ فروع مجموعة الفطيم

السوق
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
السوق

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة Baker Hughes
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة Baker Hughes

السوق
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر
السوق

وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر

السوق
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن
السوق

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

السوق
وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان
السوق

وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان

السوق