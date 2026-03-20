236 محطة ترصد هطول الأمطار بجميع المناطق والباحة الأعلى كمية بـ77,8 ملم

شهدت جميع مناطق المملكة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هطول أمطارٍ متفرقة، وسجّلت منطقة الباحة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ77,8 في جرداء بني علي بمحافظة الحجرة، وسجّل مركز بلخزمر في محافظة المندق 71,0 ملم، وحي المحمدية في بلجرشي 69,6 ملم، والباهر بالباحة 54،6 ملم، وبني حسن 53,9 ملم، وشبرقة بالباحة 52,6 ملم، والشعراء بقلوة 51,8 ملم، وبرحرح بالمندق 47,0 ملم، والجوة بالمخواة 36,8 ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت 236 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي هطول أمطارٍ في جميع مناطق.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة مكة المكرمة 61,6 ملم في القريع بني مالك بميسان، و29,2 ملم في العرضية الجنوبية بالعرضيات، و26,0 ملم في أضم، و23,1 ملم في حداد بني مالك بالطائف، و12,8 ملم في ميسان، و12,2 في المظيلف بالقنفذة، و10,0 ملم في بني سعد بميسان, فيما سجّلت بللسمر في أبها 34,8 ملم، وتبالة ببيشة 28,0 ملم، وطريق الملك فيصل بالنماص 24,4 ملم، وتباشعة في خميس مشيط 22,0 ملم، وال تمام في أبها 21,6 ملم، والرس في بيشة 20,8 ملم، وسد بدوره في النماص 20,2 ملم.

وأبان التقرير تسجيل منطقة المدينة المنورة 24,6 ملم في الثمد بخيبر، و23,0 ملم في الخنقة بالمدينة، و18,2 ملم في الحمنة بوادي الفرع، و14,6 ملم في مستشفى الحمنة بوادي الفرع، و9,8 ملم في عشيرة بخيبر، و9,6 ملم في شجوي بالمدينة, فيما سجّلت محافظة المذنب في منطقة القصيم 22,7 ملم، وعنيزة 18,4 ملم، وحي العليا بالأسياح 12,0 ملم، ورياض الخبراء 11,5 ملم، وعيون الجواء 10,8 ملم، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز 9,6 ملم، وطريق علي بن أبي طالب ببريدة 9,5 ملم.

وأضاف أن منطقة الحدود الشمالية سجّلت 18,3 ملم في مطار رفحاء، و14,0 ملم في رفحاء، و10,4 ملم في أم خنصر بعرعر، و8,2 ملم في مطار عرعر، و7,2 ملم في عرعر, وسجّلت المنطقة الشرقية 12,4 ملم في حفر الباطن، و11,6 ملم في مطار القيصومة بحفر الباطن، و10,4 ملم في طريق الملك خالد بحفر الباطن، و9,6 ملم في القاعدة الجوية بحفر الباطن، و8,4 ملم في حرس حدود الرقي بحفر الباطن, وسجّلت محافظة الشنان بحائل 10,6 ملم في الكهفة، ومطار حائل 7,1 ملم، والروضة بحائل 6,5 ملم، والشنان 5,5 ملم.

وبيّن التقرير أن منطقة الرياض سجّلت 9,6 ملم في الزلفي، و4,0 ملم في شقراء، و3,5 ملم في وادي الدواسر، و3,0 في مزارع خروب بشقراء، و2,3 ملم في السليل, وسجّلت منطقة نجران 7,6 ملم في بئر عسكر بنجران، و6,8 ملم في حمي بثار، و5,9 ملم في بدر الجنوب، و2,8 ملم في مطار نجران, فيما سجّلت منطقة تبوك 5,2 ملم في خرباء بالوجه، و2,0 ملم في الجهراء بتيماء، و1,3 ملم في طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحقل, وسجّلت الجوف 4,5 ملم في المرير بسكاكا، و4,3 ملم في مطار الجوف، و4,0 ملم في محمية الملك سلمان بالجوف، و2,4 ملم في أبو عجرم بدومة الجندل, وسجّلت منطقة جازان 0,8 ملم في الريث.

