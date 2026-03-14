2500 زائر وزائرة لفعاليات “بسطة خير 2026” في نجران 

شهدت مبادرة بسطة خير 2026 التي تنظمها أمانة منطقة نجران بساحة قصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث، حضور أكثر من 2500 زائر، وسط أجواء مفعمة بالحيوية والتفاعل المجتمعي؛ في خطوة تعكس التزام الأمانة بدعم الأسر المنتجة والباعة المتجولين وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وتحظى المبادرة التي حققت (19.641) عملية بيع، بمتابعة وإشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز المشرف العام على فريق دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين في وزارة البلديات والإسكان، بهدف توفير بيئة منظمة وآمنة للباعة والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم، مع ضمان تجربة ممتعة للزوَّار.

وأكَّدت أمانة نجران أن المبادرة أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمحلية، كما تعمل على قياس رضا الزوَّار والمستفيدين لتحسين الفعاليات المقبلة، مع التركيز على جودة الخدمات وتجربة الزوَّار، مبينًة أنَّ “بسطة خير 2026” جزء من جهود الأمانة المستمرة لدعم المبادرات الوطنية التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في خلق فرص جديدة وتحقيق تجربة تسوق مميزة وآمنة لجميع الفئات.